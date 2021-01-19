Erdoğan: "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."
19.01.2021 13:45
Erdoğan: "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."
Erdoğan: "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."
Son Dakika Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü