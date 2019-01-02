Erdoğan: "Cumhur İttifakında Kimse Çizgimizin Dışına Çıkamaz. Cumhur İttifakının Gereği Neyse Tüm...
1 saat önce
Erdoğan: "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır.
Erdoğan: "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:42 Kaynak: AA
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