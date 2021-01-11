Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir."

Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir."

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.' - Son Dakika

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