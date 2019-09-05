Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur
3 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:09
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