Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur
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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur

3 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:09 
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