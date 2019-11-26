Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe...
Son Dakika Güncel Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe... - Son Dakika

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe...

7 saat önce

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe..., System.String[]

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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