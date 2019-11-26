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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe...
7 saat önce
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını bildirdi.
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