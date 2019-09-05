Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan

3 saat önce

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da il başkanları toplantısında konuşuyor.


Gündeme ilişkin farklı konularda mesajlar veren Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş olmayacağını ifade etti. Erdoğan, sorunlar sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor şeklinde konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]