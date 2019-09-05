Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan
3 saat önce
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da il başkanları toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin farklı konularda mesajlar veren Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş olmayacağını ifade etti. Erdoğan, sorunlar sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08
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