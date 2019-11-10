Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır.

Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır.

6 saat önce

Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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