Erdoğan: "Dağdan Aracılarlarla Pusula Geliyor, Emir Geliyor, Direktif Geliyor Hemen Ertesi Gün...
16 dakika önce
Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar.
Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin
Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu
Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı