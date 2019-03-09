Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Dağdan Aracılarlarla Pusula Geliyor, Emir Geliyor, Direktif Geliyor Hemen Ertesi Gün...

Erdoğan: "Dağdan Aracılarlarla Pusula Geliyor, Emir Geliyor, Direktif Geliyor Hemen Ertesi Gün...

16 dakika önce

Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Politika
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