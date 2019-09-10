Erdoğan: "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz.
1 saat önce
Erdoğan: "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız"
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