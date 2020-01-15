Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews

Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:18 
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