Erdoğan: "Daha Seçim Sonuçları Belli Olmadan Medyada, Sosyal Medyada, Sokaklarda, Havalimanlarında,...
1 saat önce
Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar.
Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı?"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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