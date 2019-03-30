Erdoğan: "Daha Seçim Sonuçları Belli Olmadan Medyada, Sosyal Medyada, Sokaklarda, Havalimanlarında,...

Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar.

Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı?"

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