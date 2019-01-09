Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

50 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 16 yılda u¨lkemiz genelinde hayata gec¸irilen reformlar, Tu¨rk basınının zenginles¸mesine, c¸es¸itlenmesine, daha demokratik ve o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ bir yapıya kavus¸masına vesile olmus¸tur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 16 yılda u¨lkemiz genelinde hayata gec¸irilen reformlar, Tu¨rk basınının zenginles¸mesine, c¸es¸itlenmesine, daha demokratik ve o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ bir yapıya kavus¸masına vesile olmus¸tur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, dogˆru bilgilendirilmesi ve vatandas¸ların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin is¸lerligˆi ac¸ısından hayati o¨neme sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Tu¨rk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye ugˆradıgˆı, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerin askıya alındıgˆı vesayet do¨nemlerine c¸ok ciddi baskılara ve magˆduriyetlere ugˆramıs¸tır. Son 16 yılda u¨lkemiz genelinde hayata gec¸irilen reformlar, Tu¨rk basınının zenginles¸mesine, c¸es¸itlenmesine, daha demokratik ve o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ bir yapıya kavus¸masına vesile olmus¸tur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Medyanın bagˆımsızlıgˆını en iyi bic¸imde sagˆlama hususunda, hukuki du¨zenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da o¨nem tas¸ımaktadır. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, dogˆru bilgilendirme go¨revini en gu¨zel s¸ekilde yapacagˆına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edecegˆine inanıyorum.

Basın emekc¸ilerinin C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨'nu¨ tebrik ediyor, go¨revlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tu¨m basın c¸alıs¸anlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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