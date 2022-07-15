Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Ekonomi ve Enflasyon Mesajı: "15 Temmuz'un Bir Devamı Olarak Gördüğümüz Bir Badireyi Daha Geride Bırakarak Büyük ve Güçlü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki Türkiye'ye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş, milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan şunları söyledi:

"15 TEMMUZ'UN ASIL ÖNEMİ, MİLLETİMİZİN TARİHİ BOYUNCA MARUZ KALDIĞI DARBELERE KARŞI GÖSTERDİĞİ BU İLK FİİLİ VE ŞANLI DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLMASIDIR"

"İstiklal ve istikbal davası için, FETO ihanet çetesi mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin diyorum. Her şehidimizin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte ibretlik mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dilden dile aktarılacak, evlatlarımıza rehber olacaktır. Türkiye aşkına çarpan yüreklerle, 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, meydanları dolduran tanklara, uçaklara, namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez. Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır.

"ÜLKEMİZİN BİR DAHA BÖYLE BİR TEHDİDE MARUZ KALMAMASI İÇİN GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz Milli Mücadele ile kurmuştuk, demokrasimizi 1950'de milletin sandıktan çıkan iradesi ile hayata geçirmiştik. 2002'den itibaren de Türkiye'yi her alanda tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesi ile buluşturmuştuk. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direniş ile dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Darbenin başlaması ile darbeci hainleri ve onları üreten yapıyı kökünden kurutmak için ülkemizin tüm hukuki ve idari gücünü harekete geçirdik. Ülkemizin bir daha böyle bir tehdide maruz kalmaması için gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde koymadık, gazilerimizin karşısına boynumuz eğik çıkmadık. Milletimizin fedakarlığının boşa gitmesine seyirci kalmadık. Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık.

"ARTIK TÜRKİYE TARİHİ, 15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 15 TEMMUZ SONRASI OLARAK İKİ DÖNEM HALİNDE İNCELENECEKTİR"

Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir atılımın, yükselişin, dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun, biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktasına dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşaları ile uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık. Sadece FETO'cu hainleri değil tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onlara da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik. Siyasi ve diplomatik alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yaptığımız anlaşmalar, kabul ettirdiğimiz duruşlarla yeni stratejimizin meşruiyetini güçlendirdik. Yönetim sistemimizi değiştirerek darbelere ve vesayete zemin hazırlayan zaaflarımızdan kurtulduk. Ekonomimizi çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ederek hedeflerimizden uzaklaştırılmamıza izin vermedik. Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da hissettik. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbe ile yıkılamayan, terör örgütleri ile hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.

"15 TEMMUZ'UN BİR DEVAMI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ BİR BADİREYİ DAHA GERİDE BIRAKARAK BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASI YOLUNDAKİ TÜRKİYE'YE DEVAM EDECEĞİZ"

Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki Türkiye'ye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş, milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz. Tarihimizin en şanlı zaferlerinde olan 15 Temmuz'u milli hafızamıza güçlü bir şekilde kazımak için düzenlenen etkinliklere bu yıl yaklaşık 9 bin proje başvuru yapılması, demokrasi nöbetlerinin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu duygularla milletimizin 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik gününü tebrik ediyor, şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum."