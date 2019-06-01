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Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.

Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenecek.
Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bu yıl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.
Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanıp Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.
Görseller "www.15temmuz.gov.tr" adresindeki kurumsal kimliğe uygun kullanılacak
Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar İletişim Başkanlığınca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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