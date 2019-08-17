Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]