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Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara çağrı: Dışarı çıkmayın evinizde oturun
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 vatandaşın daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Twitter hesabında bir mesaj paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:15
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