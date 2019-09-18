Erdoğan'dan "AB ile vize muafiyeti için gerekli kriterlerin karşılanmasını hızlandırın" genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile vize muafiyeti sağlanması için yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Erdoğan bir genelge yayımlayarak, "Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede adalet ve içişleri bakanlıklarının bu süreçte rol üstlenmesini isteyerek şöyle dedi: "Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, Avrupa Birliği ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içeresinde yürütülmesi önem taşımaktadır."