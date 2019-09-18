Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi için talimat
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Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi için talimat

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi için talimat, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Vize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:30 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi
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