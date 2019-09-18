Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi için talimat
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı