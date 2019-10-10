Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz
1 saat önce
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır ötesine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) seslenerek "operasyonumuzu işgal hareketi olarak nitelerseniz kapıları açar 3,6 milyon milyon mülteciyi size göndeririz dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:58
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı