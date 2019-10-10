Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

1 saat önce

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır ötesine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) seslenerek "operasyonumuzu işgal hareketi olarak nitelerseniz kapıları açar 3,6 milyon milyon mülteciyi size göndeririz dedi.

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Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır ötesine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) seslenerek "operasyonumuzu işgal hareketi olarak nitelerseniz kapıları açar 3,6 milyon milyon mülteciyi size göndeririz dedi.

Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

Avrupa Birliği, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:58 
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