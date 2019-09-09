Erdoğan’dan ABD’ye güvenli bölge mesajı
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değil. Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değil. Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:10
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