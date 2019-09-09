Son Dakika Haberleri: Erdoğan’dan ABD’ye güvenli bölge mesajı
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Erdoğan’dan ABD’ye güvenli bölge mesajı

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değil. Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.

Erdoğan’dan ABD’ye güvenli bölge mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değil. Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.

Suriye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:10 
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