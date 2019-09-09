Erdoğan’dan ABD’ye güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değil. Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.