Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda, "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda, "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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