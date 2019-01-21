Erdoğan'dan Afganistan'a Taziye Mesajı
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla mevkidaşı Muhammed Eşref Gani'ye taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Afganistan
'da meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla mevkidaşı Muhammed Eşref
Gani'ye taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu menfur terör saldırısını kınıyorum. Türkiye
'nin terörle mücadelesinde dost ve kardeş Afganistan'ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri'nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına milletim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
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