Erdoğan'dan Afrin Açıklaması: Saldırılar Hiçbir Zaman Mücadelemizi Yıldırmayacak
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Afrin
'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Saldırılar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34
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