Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Afrin Açıklaması: Saldırılar Hiçbir Zaman Mücadelemizi Yıldırmayacak

Erdoğan'dan Afrin Açıklaması: Saldırılar Hiçbir Zaman Mücadelemizi Yıldırmayacak

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Saldırılar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak." dedi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34 

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Afrin, Dünya
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