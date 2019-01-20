Erdoğan'dan Afrin Açıklaması: Saldırılar Hiçbir Zaman Mücadelemizi Yıldırmayacak

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Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!