Erdoğan'dan Afrin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'daydı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen programda partisinin Ordu Belediye Başkan Adaylarını tanıtan Erdoğan, teşkilatına önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler. Onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık; milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler. O yüzden zaman zaman 'Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz', ne olur bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil" ifadelerini kullandı.



AFRİN MESAJI



Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu da hatırlattı. Şehitler için fatiha okutan Erdoğan, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de gömdük ve bugünlere geldik" diye konuştu. Erdoğan, "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamayacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Mesele ne Suriye meselesidir, ne Irak meselesidir. Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil. Doğrudan doğruya Türkiye meselesi, Türk milleti meselesi olduğunu benim Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor" dedi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde

Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı

İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı