Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Afrin mesajı

Erdoğan'dan Afrin mesajı

1 saat önce

Arin'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak.

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Arin'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:15 

Cerablus, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Ekonomi
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