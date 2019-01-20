Erdoğan'dan Afrin mesajı
1 saat önce
Arin'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak.
Arin'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin
'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus
'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:15
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