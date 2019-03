Erdoğan'dan Akşener'e: Gereken Hesabı Vereceksin (4)

AMASYA'DA DÜZENLENEN MİTİNGE KATILDICumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya 'daki mitingin ardından Amasya 'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Alandaki hoparlörlerden çalan 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısına kalabalıkla birlikte eşlik eden Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.'BİZE ANADOLU'YU DA ÇOK GÖRÜYORLAR' Yeni Zelanda 'daki saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Viyana kuşatmasını biz unutmuş olabiliriz ama elin oğlu unutmuyor. Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'da bir terörist çıkıyor, cami basıp 51 kardeşimizi şehit ediyor. Silahının üzerine yazdığı tarihlerden biri de Viyana kuşatmasının tarihi olan 1683'tür. Kara Mustafa Paşa İstanbul 'dan kalkıyor Viyana'ya kadar gidiyor, aslında şehri alabilecekken tarih boyunca hep yaşadığımız bir sıkıntı sebebiyle geri dönmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı, kimi dönemlerde birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize en önemlisi de Kızıl Elma'mıza yeteri kadar sahip çıkamıyor oluşumuzdur. Viyana hadisesi bize bu durumun nelere bağlı olduğunu göstermesi bakımından gerçekten ibrettir. Viyana'yı açsak Avrupa bizim olacakken Viyana'dan döndük Trakya 'daki topraklarımızı bile, bize çok görüyorlar. Biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 22 milyon kilometre kareden küçüldü, küçüldü 780 bin kilometre kareye geldik. Nereden nereye. Bize Anadolu'yu da çok görüyorlar. Bugün de ülkemize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlamak isteyenler var. Şayet doğru adımlar atarsak, tarihin akışını değiştirebileceğimiz bir takım konuları, bizi oyalayarak, dikkatimizi başka yerlere yönlendirerek, çıkmazsa sokmaya çalışıyorlar. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride de destekçileri bulunuyor."'DÜNYAYI PKK-PYD, IRKÇI İSLAM DÜŞMANI TERÖR KONUSUNDA İKAZ EDİYORUZ'Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye 'yi tökezletmek ve hedeflerinden uzaklaştırmak için terör örgütleri dahil herkesle iş birliği halindeler. Teröristlerin ülkemizde veya bölgemizde yaptığı eylemleri, işlerine geldiği şekilde ve ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar. Halbuki Irak 'ta, Suriye 'de DEAŞ neyse PKK-PYD neyse Avrupa'da, Amerika 'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır. Her ikisinin de hedefinde doğrudan doğruya insanlık vardır, masum insanlar, Müslümanlar vardır. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar verebileceğini göstermiştir. Artık Dünyada hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün, terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır. Öyleyse, terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır. Buradan Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı PKK-PYD terörü konusunda da ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da, ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan, tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK-PYD'yi de, ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. İşte o zaman dünya, hepimiz için çok daha huzurlu, çok daha güvenli, çok daha yaşanılabilir bir yer haline gelecektir."'ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ'Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin peşinin bırakılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Terör örgütleri ümitlerini 31 Mart yerel seçimlerine bağladı. Son 6 yılda, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü engellemek için her şeyi yaptılar. Gabar'da inlerine girdik mi? Cudi 'de inlerine girdik mi? Tendürek'te inlerine girdik mi? Kandil 'de girdik mi? FETÖ'cüleri kovaladık. FETÖ'cülerin bir kısmı cezaevinde, dinleniyorlar. Kaçan kaçtı. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Daha da kovalayacağız. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Büyük bir gayretle bu yola devam edeceğiz. Milletimizin feraseti ve kararlılığıyla bunların hiçbiri, hiçbir şey kazanamadı. 31 Mart'ı fırsata çevirmeye çalışıyorlar. İstikrara, güven ortamına, yatırımlara, operasyonlara engel olmak için ümitlerini 31 Mart'a bağladılar. Biz sandıklara hakim olacak mıyız? Sandığa gitmeyen kim varsa, sandığa götüreceksiniz. Ufak tefek pürüzler nedeniyle ayrılık gayrılık yok" diye konuştu.Sinan HARMANCI/AMASYA,