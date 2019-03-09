Erdoğan'dan Akşener'e: Onun hesabı ağır olacak
1 saat önce
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" diye konuştu.
İYİ Parti
lideri Meral Akşener
'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" diye konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:25
Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin
Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle