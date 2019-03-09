Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Akşener'e: Onun hesabı ağır olacak

Erdoğan'dan Akşener'e: Onun hesabı ağır olacak

1 saat önce

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" diye konuştu.

Erdoğan'dan Akşener'e: Onun hesabı ağır olacak, System.String[]
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:25 

Milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi
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