Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:55 

İYİ Parti, Denizli, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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