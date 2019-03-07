Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:55
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Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
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