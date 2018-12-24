Erdoğan'dan Aliyev'e Tebrik Telefonu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, telefonla görüştüğü Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İstanbul
'dan Ankara
'ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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