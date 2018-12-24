Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Aliyev'e Tebrik Telefonu

Erdoğan'dan Aliyev'e Tebrik Telefonu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Erdoğan'dan Aliyev'e Tebrik Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:41 Kaynak: İHA

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