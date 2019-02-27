Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporculara Tebrik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 11. Fazza Uluslararası Atletizm
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'a telgraf göndererek tebriklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:02 Kaynak: AA
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