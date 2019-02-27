Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporculara Tebrik

Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporculara Tebrik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.

Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporculara Tebrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zu¨beyde Su¨pu¨rgeci ve Esra Bayrak'a telgraf göndererek tebriklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:02 Kaynak: AA

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