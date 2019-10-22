Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.
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