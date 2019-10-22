Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
Son Dakika Politika Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

Muhammet Furkan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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