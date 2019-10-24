Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
Son Dakika Güncel Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

59 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Narin ve Altun'a tebrik mesajı gönderdi.

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur
Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:11:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]