Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporcuya Kutlama

Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporcuya Kutlama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'yi kutladı.

Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Sporcuya Kutlama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'yi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Çiftçi, Güncel
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