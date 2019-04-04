Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Tekvandoculara Kutlama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 14. Avrupa
Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Oğuzhan Mustafa Örnek, Gülsena Karakuyulu, Mevlüt Pekcan ve Mustafa Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, 30 Yaş Üstü Erkek Takımın altın madalya kazanması dolayısıyla Türkiye
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin
'e de bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:00 Kaynak: AA
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