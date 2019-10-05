Erdoğan'dan 'anlaşıldı' paylaşımı
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çekilen fotorafı, Instagram hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:35 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
'nun oğlu ile çekilen fotorafı, Instagram
hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde düzenlenen 'AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan, toplantının açılışındaki konuşması öncesinde Çavuşoğlu'nun oğlu ile çekilen fotoğrafı, İnstagram hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı. Fotoğrafta Çavuşoğlu'nun oğlunun, Erdoğan'ın kulağına bir şeyler söylediği görüldü.
Yeni infaz düzenlemesi ile 50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Kılıçdaroğlu, konuşmasını neden yarıda kestiğini açıkladı