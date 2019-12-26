Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından birinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi olduğunu söyledi. Erdoğan, "İstiklal Savaşımızın karargahı haline gelen Ankara, vatanımızın kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin ardından, İstiklal Savaşı'nın esasları ortaya konulmuş, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması neticesinde milli iradenin vücut bulduğu Ankara, daha sonraki süreçte ülkemizin başkenti ilan edilmiş ve bugüne kadar önemli kararların alındığı bir merkez olagelmiştir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı
İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var" Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı

Son Dakika Haberleri
23:30 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika Haber
23:26 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika Haber
23:22 Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:21 Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika Haber
23:16 Bakan Soylu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]