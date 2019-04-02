Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Tekvandoculara Kutlama

Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Tekvandoculara Kutlama

57 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Tekvandoculara Kutlama, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda, Genç Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e bir kutlama telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:06 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Politika
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