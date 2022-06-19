Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum - Son Dakika

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