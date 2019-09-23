Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu
1 saat önce
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:28 Kaynak: AA
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
Dha yurt bülteni - 20 Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu