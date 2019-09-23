Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.