Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu
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Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu

1 saat önce

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

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