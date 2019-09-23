Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu. - NEW YORK
Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu