Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
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Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

1 saat önce

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu, System.String[]

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
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Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
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