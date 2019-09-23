Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
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Erdoğan'dan bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Erdoğan'dan bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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