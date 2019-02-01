Erdoğan'dan Barış Manço Paylaşımı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'yu vefatının 20. yılında andı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Barış Manço
'yu vefatının 20. yılında andı.
Erdoğan, Twitter
hesabından Barış Manço'nun vefatının 20. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Manço'nun fotoğrafı ile "Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'den 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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