Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız - Son Dakika

Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız

Son Güncelleme: 21.08.2023 14:49

Son aylarda başıboş sokak köpeklerinin saldırıları vatandaşlarda büyük korku yaratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili net bir tavır ortaya koydu. Belediyelere sokak hayvanlarını toplamaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, ''Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Başıboş sokak köpekleri ülke genelinde vatandaşa kabus yaşatırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir değerlendirme geldi. Yasal düzenlemenin olduğunu hatırlatan Erdoğan; "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz." dedi.

"TOPLAMAKLA İŞ BİTMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş sokak köpekleri ile ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde: "Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim.

"KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.

"AVRUPA NASIL ÇÖZDÜYSE BİZ DE AYNI UYGULAMALARI YAPACAĞIZ"

Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatlar verilmişti. Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli.

"BELEDİYELER SOKAK HAYVANLARINI BARINAKLARA ALMALI"

Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Hukuk Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız - Son Dakika
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