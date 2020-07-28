ERDOĞAN'DAN BAYRAMDA KORONAVİRÜS UYARISI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ-Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem Bengi-İsa ALMAÇAYIR/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan kabir ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Özellikle temizlik maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kurban Bayramı öncesi Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek, anne ve babalarının kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Kabir ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şimdiden tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir. İnanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda kurbanla beraber fakir, fukara dar gelirli ve yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesile ile tekrar tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Özellikle temizlik maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." dedi. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.