Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz." dediView on euronews

Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon

Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 
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