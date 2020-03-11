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Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz." dediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02
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