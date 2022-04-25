Erdoğan'dan Biden'e Tepki: "Türkiye'ye Meydan Okumaya Kalkmasını Bizim Bağışlamamız Mümkün Değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanının açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili olan bu tarihi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Erdoğan, toplantının ardından özetle şu açıklamaları yaptı:

"Önce küresel finans krizi ardından küresel salgın kriziyle dengeleri bozulan, belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hedeflerine sıkı sıkıya sarılarak bu muhataralı dönemi her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız. Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile kırılgan bir yapıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Elbette bu süreçte sıkıntılar yaşadık. Küresel ekonomideki bozulmaları petrolden doğal gaza, gıdadan demir çeliğe her alanda fiyatlarda yol açtığı yükselişler ister istemez ülkemize de yansıdı.

Doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere pek çok üründe ciddi sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız. Üstelik bunun yanında 2018'deki kur tuzağıyla başlayan dalgalanmalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarının sağlamış olsak da bu süreçte gerçekleşen yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta da küresel ekonomideki ve kurlardaki dengesizlikleri bahane eden kim aç gözlülerin ülke içindeki fiyatları aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir. Bu tablonun müsebbiplerinin iki dünyada da elimiz yakalarında olacaktır. Yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden gözünü dikenlere karşı da teyakkuz halindeyiz.

"YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARINI ÖNE ÇEKEREK CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖDEYECEĞİMİZİ DE SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi, acıma duymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyorum. Sadece fiyat artışlarıyla mücadele ile yetinmiyoruz desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Bu vesileyle Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 milyar liralık ilave sosyal yardım paketiyle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir, yakında uygulamaya geçeceğiz.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR DÜNYANIN VE ONUNLA BİRLİKTE ÜLKEMİZİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ TARİHİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN SANCILARIDIR"

Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketlerine yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Bu ülkenin ve milletin enerjisini sömürenlerin devri geri gelmeyecek. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin her kesimine ulaştırdığımız demokrasi, hak ve özgürlük devrimlerini bunu için yaptık. İçerde ve dışarda nice sinsi tezgahlardan ülkemizi kurtarmak için gerek her adımı bu gayeyle attık. Şimdi de vatandaşlarımıza diyoruz ki; yaşadığımız sıkıntılar dünyanın ve onunla birlikte ülkemizin içinden geçtiği tarihi değişim ve dönüşüm sürecinin sancılarıdır. Sabredersek, azmedersek, sağlam durursak bu yolun sonu cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet seviyesinin üstü tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

"ÜLKEMİZİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PENÇESİNDEN KURTARDIK ÇARŞI PAZARDAKİ ATEŞİ DE SÖNDÜRECEĞİZ"

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık enflasyonu da yeneceğiz, ülkemizi darbelerin utancından kurtardık hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz. Çünkü biz bu ülkeye güveniyoruz. Dünyada da bölgemizde de Türkiye'de de ne olup bittiğinden gelişmelerin nereye gittiğinden habersiz olanlar varsın masa, sandalye, sıra kavgasıyla kendilerini avutup dursunlar.

"BUNLARI BİLMEDEN KALKIP DA TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMAYA KALKMASINI BİZİM BAĞIŞLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Tarihimizin her günüyle biz gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz asrın başlarında büyük kayıplar verip, derin acılar çekerken bütün bunlarla beraber asla mücadele azmimizi kaybetmemiş bir milletiz. Birinci Dünya Harbi yani 600 asırlık bir cihan devletinin varlık yokluk savaşı sürerken Anadolu'daki Ermeniler yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdılar. Anadolu'da hayatını kaybeden Ermenilerin kat be kat fazlası Müslümanın bu çeteler tarafından hunharca şehit edildiği bir gerçektir. İnancı ne olursa olsun tek bir masum canın, sivil insanın bile öldürülmesi trajedidir. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatını kaybetmiş olan Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken bir tartışmanın siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüştürülmesine de asla rıza göstermeyeceğiz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanına Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili olan bu tarihi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil.

"HDP ASILSIZ ERMENİ İDDİALARININ BAYRAKTARLIĞINA SOYUNARAK ADETA BU ÜLKENİN PARTİSİ OLMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR"

Bu densizliğin kendi ülkemizin Meclis'inde sergilenmesini ise saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması ister istemez bu alçakları kimlerin cesaretlendirdiği sorusunu akıllarımıza getirmektedir. Geçtiğimiz aylarda Meclis'teki gurubunun bir diğer üyesinin eli kanlı teröristin biriyle yakın ilişkisinin ortaya çıkması sebebiyle milletvekilliği düşürülen HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunarak adeta bu ülkenin partisi olmak istemediğini söylemektedir. Evet bizde doğrusu bunları bu parlamentonun bir mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. TBMM'nin bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

"PENÇE KİLİT OPERASYONUN AMACI ZAP BÖLGESİNİ TERÖRİSTLERDEN TÜMÜYLE TEMİZLEMEKTİR"

Irak'ta yeni safhası başlayan Pençe-Kilit operasyonuna katılan askerlerimize başarılar diliyorum. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sadece 2022 yılında güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1000'i bulmuştur. Pençe Kilit operasyonun amacı Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Arazi ve hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bu bölge terör örgütü tarafından girilemez diye nitelendirilmiştir.

"YARIN SAYIN PUTİN'LE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Rusya-Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için taraflar ve kurumlar nezdindeki girişim ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Rusya ve Ukrayna tarafıyla görüşmek üzere bölgeye gitmeden önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldik. Bundan sonra atılabilecek adımları etraflıca kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Zelenesky ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yaptık. Yarın da sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim.

İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai imzalamalarının atılmasını sağlamaktır. Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalıların 85 bini geçti.

"14 MAYIS'TA RİZE-ARTVİN HAVALİMANIMIZIN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin dört bir tarafında 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Havalimanı yapmaya arazisi uygun olmayan şehirlerimiz için denizi doldurarak bu imkanı sağladık. Yine denizi doldurarak yaptığımız Rize-Artvin havalimanımız bitme aşamasına gelmiştir. 14 Mayıs'ta da Rize-Artvin havalimanımızın açılışını yapacağız. Havalimanımız kendi vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıkla yanında bölge ülkeleriyle aramızdaki sosyal ve ekonomik bağlantıyı da güçlendirecektir. Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda bitireceğiz.

"32 BİN 572 ÇİFTÇİMİZLE TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İÇİN 418 GİRİŞİMCİMİZE 1.1 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi programı kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar lira hibe desteği vererek 115 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Fire vermeden inşallah bu bayram sevincini farklı sevinçlerle bütünleşerek bu program kapsamında 2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı için de 32 bin 572 çiftçimizle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1.1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."