Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews

Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:12 
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