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Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:12
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