Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile görüştüğü iddiasına "(Kemal Kılıçdaroğlu) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" diyerek tepki gösterdi.


"Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:19 
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