Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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