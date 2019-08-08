Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği
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Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Nesrullah Tanğlay, Cumhurbaşkanı, Bitlis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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