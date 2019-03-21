Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' Şarkısı

Erdoğan'dan 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' Şarkısı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte 'Bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi.

Erdoğan'dan 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' Şarkısı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte 'Bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi.

Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eti Fabrikası'nı ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Buradan miting için Vilayet meydanına geçen Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Burada halkı selamlayan Erdoğan'ın konuşmasının hemen başında Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısı çalındı. Erdoğan, kalabalıkla birlikte şarkının tamamına eşlik etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Bir Aşk Hikayesi, Güncel
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